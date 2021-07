Le Limoges CSP officialise la signature de Massimo Cancellieri au poste de coach

Le Limoges Cercle Saint-Pierre, quatre jours après l'annonce du départ de Mehdy Mary, a officialisé la signature de Massimo Cancellieri (49 ans) au poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle pour la saison 2021-2022. Après avoir longtemps coaché en deuxième division italienne, encore ces deux dernières saisons à Ravenne, mais aussi été assistant-coach de Milan durant six ans (de 2013 à 2019), il va conduire une écurie étrangère.

Le CSP ayant terminé à une décevante neuvième et n'étant pas qualifié pour une Coupe d'Europe en 2021-2022, le natif de Teramo aura la lourde tâche de permettre au mythique club limougeaud de rejouer les premiers rôles en Betclic ELITE.

"Nous sommes très heureux de l’arrivée de Massimo Cancellieri pour prendre en main notre équipe professionnelle, a commenté le directeur sportif Crawford Palmer. Il vient avec une motivation extrême, une passion pour le jeu, et se sent prêt à relever le défi que nous lui avons proposé. Un entraîneur du Limoges CSP doit connaître le très haut niveau, avoir des compétences techniques, tactiques et de management, mais aussi avoir l’énergie et le caractère pour driver notre équipe et atteindre les objectifs du club. Massimo Cancellieri possède toutes ces qualités, et son arrivée doit être un catalyseur pour l’équipe et pour le CSP dans son ensemble."