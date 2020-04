Le Limoges CSP ouvre une cagnotte en faveur du personnel soignant

Ce mardi, le Limoges CSP a lancé une cagnotte commune avec le CA Brive detinée à aider le personnel soignant, en première ligne du combat contre le coronavirus. Le CSP a versé de son côté 5 000 euros.

Voici le communiqué du Cercle Saint-Pierre :

"Appel à la #LIMOUSINATION

Le CA Brive et le Limoges CSP ensemble pour le personnel soignant. Face aux événements majeurs et sans précédent qui touchent la France et la planète toute entière, les deux clubs Champions d’Europe de la région ont décidé de s’unir pour la première fois de leur Histoire.

Soutenus par des milliers de supporters aux quatre coins du Limousin et conscients du rôle sociétal qu’ils ont à jouer dans ce combat face au Covid-19, le CA Brive et le Limoges CSP allient leur force en lançant une initiative solidaire. Les deux clubs mettent en place une cagnotte à destination du personnel soignant des CH de Brive et Limoges, actuellement en train de lutter face au virus.

A l’occasion du lancement de cette cagnotte commune, chaque club a fait un don de 5 000 euros et incite ses supporters, joueurs, collaborateurs à également faire un geste envers les acteurs des métiers de la santé et du service public qui œuvrent, chaque jour, pour le bien de tous.

Simon Gillham, Président du CA Brive : « Au Stadium, comme à Beaublanc, nos deux clubs sont por-tés par un public toujours soudé derrière leur équipe. Aujourd’hui, nous avons un autre match à mener et à remporter. Ensemble, utilisons cette solidarité qui unit nos tribunes pour marquer un maximum de « 3 points » face à ce virus et soutenir ceux qui se battent au quotidien pour sauver des vies. »

Yves Martinez, Président du Limoges CSP : « Nous sommes très fiers de pouvoir soutenir cette belle action solidaire. La #LIMOUSINATION, je compte sur vous et votre générosité. Ensemble, transformons l’essai et aidons ceux qui se battent au quotidien pour nous. »

En Noir et Blanc ou en Vert et Blanc, formons la #LIMOUSINATION et aidons notre personnel soignant."