Le Limoges CSP se sépare de son entraîneur Mehdy Mary

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Lilian Bordron

C'est dans dans un communiqué laconique que le Limoges Cercle Saint-Pierre (CSP) a annoncé le départ de Mehdy Mary de son poste d'entraîneur de l'équipe professionnelle. Signé à l'été 2019 en tant qu'assistant d'Alfred Julbe, l'ancien joueur professionnel avait repris l'équipe à la fin de l'année 2019. Il avait permis à l'équipe d'effectuer un gros redressement, conduisant à sa prolongation pour deux saisons en 2020. Mais la saison 2020-2021 a été en deçà des attentes et la neuvième place en saison régulière, malgré les renforts de Bruno Caboclo et Maciej Lampe sur la fin de saison, a amené le public à se montrer très critique envers le staff.

Quel remplaçant pour Mehdy Mary ?

Une fois la fin de saison terminée, son départ semblait déjà acté. C'est désormais officiel. Reste au directeur sportif Crawford Palmer de trouver son remplaçant. Les noms de Jurij Zdovc - dont le départ des Metropolitans 92, qui aimeraient engager Vincent Collet, est dans les cartons - et de Jean-Marc Dupraz sont régulièrement cités parmi les potentiels remplaçants. Mais avec un an de contrat à régler à Mehdy Mary, la perte de l'attractivité de la Coupe d'Europe, le CSP parviendra-t-il à faire mieux que neuvième en 2021-2022 ? C'est en tout cas le but de la direction en faisant ce choix.