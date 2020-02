Le Limoges CSP souhaite conserver Mehdy Mary

Avec 6 victoires et 4 défaites depuis sa prise de fonction, Mehdy Mary (39 ans) est parvenu à redresser la barre au Limoges CSP. Alors que l'équipe luttait pour le maintien à son arrivée, elle est désormais huitième en Jeep ELITE. Pourtant, l'équipe ne s'est pas renforcée avec une arrivée (DeMarcus Nelson) pour un départ (Semaj Christon, à sa demande). Fort logiquement, la direction du club souhaite le prolonger indique Le Populaire du Centre.

"Il a bien repris le groupe en main et les résultats ont suivi. Ça me semble logique de poursuivre avec lui, avoue sans difficulté le directeur sportif Crawford Palmer. On va discuter pour parvenir à un accord qui convienne à tout le monde sachant que nous avons des contraintes financières fortes. Mais je ne suis pas inquiet."