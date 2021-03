Le maire de Cholet a pris la décision fermer la Meilleraie pour annuler le match contre Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo :

Lundi, les joueurs de Cholet Basket ont effectué leurs traditionnels tests PCR à 5 jours de la réception de Boulazac. Ce samedi 13 mars, deux jours avant le déplacement à Monaco, les joueurs et le staff maugeois ont repassé un test PCR. Celui-ci a révélé cinq cas positifs (trois joueurs, un assistant-coach et un kiné) explique Le Courrier de l'Ouest. Cinq personnes placées en isolement qui ont cependant côtoyé de près le reste du groupe.

En raison de plusieurs cas positifs à la Covid-19 au sein de la délégation choletaise, le match CB vs Boulazac est annulé.



Nous sommes désolés pour tous les membres de la #CBFAMILY et les fans de basket présents devant @tlcredaction et https://t.co/dkvlsLQ6yz ! pic.twitter.com/bimoFeh7MS — Cholet Basket (@CB_officiel) March 13, 2021

Mais ces test ne pouvaient être pris en compte dans le protocole sanitaire en place et la Ligue Nationale de Basket (LNB) était plutôt partisane que la rencontre se déroule comme prévue, avant de reporter le match de lundi. Toutefois, les acteurs de la rencontre ont poussé pour celle-ci soit également reportée et finalement le maire de la ville Gilles Bourdouleix a pris le micro avant l'entre-deux pour déclarer qu'il fermait la Meilleraie et que la partie n'aurait pas lieu.