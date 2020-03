Le Mans : "Les Américains considèrent qu’ils seront plus en sécurité chez eux"

Si le championnat est arrêté jusqu'à fin mars en raison du coronavirus, certains clubs continuent à s'entraîner, alors que d'autres ont mis leurs joueurs en congé. Le président du Mans Sarthe Basket Christophe Le Bouille fait le point dans Ouest-France.

"J’ai évidemment évoqué la situation des Américains qui paniquent un peu et considèrent qu’ils seront plus en sécurité chez eux. Je ne suis pas médecin mais j’ai rappelé deux-trois vérités. On a la chance de vivre dans un pays au système de santé très performant même si on attend toujours plus. Il y aura des gens touchés partout dans le monde.

Je m’adressais un peu plus à mes joueurs américains. Il faut rester serein, sans nier le côté inquiétant de la chose. Raison de plus pour être vigilant sur la façon de se dire bonjour, d’éternuer. On leur répète. On va mettre en stand-by nos actions sociales, pas le moment de favoriser le contact de joueurs avec des enfants. J’ai tenté d’avoir un discours rassurant. Quitte à être malade, autant l’être en France plutôt qu’aux USA ou ailleurs. Le staff médical suit les joueurs au quotidien. Certains demandent même à être testés mais ces tests sont aujourd’hui réservés aux gens ayant des symptômes. Les gars continuent à s’entraîner même si le programme va être perturbé."