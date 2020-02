Le Mans : "Une défaite difficile à encaisser" pour Antoine Eïto

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Samedi soir, Le Mans s'est incliné 84 à 83 chez l’Élan Chalon pour la 21e journée de Jeep ELITE. Une défaite au buzzer frustrante pour le MSB car les Sarthois avaient la possession pour finir le match mais Antoine Eïto a raté sa remise en jeu, ce qui a permis à l’Élan d'avoir un dernier tir et de l'emporter sur un ultime panier de Sean Armand. Entre colère et déception, le capitaine du Mans Antoine Eïto est revenu sur cette rencontre au micro de Ouest-France. Il semble en vouloir au corps arbitral qui a fait rejouer les deux dernières secondes de la rencontre pour un changement non effectué dans les temps.

« C’est incroyable. In-cro-ya-ble. Je n’avais encore jamais vu ça. En quatorze saisons LNB, je n’avais encore jamais salué mes adversaires en pensant avoir match gagné avant que les arbitres te fassent revenir sur le parquet pour deux secondes et un changement qu’ils n’auraient pas validé. Neuf fois sur dix, on laisse jouer. Les gens sont humains mais là, c’est incroyable. Je suis stupéfait car il y a eu plein d’autres incohérences des deux côtés. On a un droit de réserve. Si je dis le fond du fond de ma pensée, je ne vais pas jouer pendant quatre-cinq matchs. Je reste modéré car ce ne sont pas les arbitres qui nous font perdre ces balles dans le money-time. »

Le Charentais explique ensuite sa balle perdue sur la dernière remise en jeu.

« Sur la remise en touche, je veux bouger pour éviter les cinq secondes. Brandon (Taylor) glisse, je ne peux pas lui donner. Obi (Emegano) est coupé par mon défenseur. Je sais que je peux courir et au dernier moment, je la lâche vite car j’ai peur des cinq secondes et je la fous sur la tranche du panneau car je suis sous le panier. C’est ouf. On a le match dans les mains. Même si le dernier panier, il faut quand même le mettre. Je ris jaune car cette défaite va être difficile à encaisser car on maîtrise tout le match et il se passe ça. On bosse comme des cons toute la semaine. Je suis déçu pour nous car on avait vraiment fait un bon match. Je le dis calmement. »

Au classement, Le Mans est toujours dans le Top 8 mais a de nouveau un bilan négatif (10 victoires et 11 défaites).