Le Mans : Eïto et Tarpey réintègrent le groupe

Touché par la COVID-19, Le Mans Sarthe Basket n'a pas pu jouer ces deux derniers week-ends. Mais les joueurs testés positifs après le déplacement à Pau sont désormais négatifs et reprennent ainsi l'entraînement. Le MSB, qui reçoit Champagne Basket ce samedi pour la 6e journée de Jeep ELITE, peut donc reprendre le rythme.

For those of you who didn’t know, I contracted COVID-19 2 weeks ago, with symptoms lasting about 5 days. This past week I’ve been feeling normal and now I’m back in the gym after testing negative yesterday. Back to work!