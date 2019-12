Le Mans : Elric Delord a constaté "un manque de jus après un gros combat face à l'ASVEL"

Après avoir signé cinq victoires consécutives, et notamment la dernière contre l'ASVEL lundi, Le Mans est tombé du haut de sa chaise vendredi soir à Pau. Sans le meneur Brandon Taylor (blessé à l'orteil contre l'ASVEL) le MSB a perdu de 21 points (85-64) chez l'Elan Béarnais, un mal classé du championnat. Dans Ouest-France, l'entraîneur Elric Delord est revenu sur les circonstances de cette défaite.

"Un manque de jus après un gros combat face à Villeurbanne en début de semaine. Il ne faut pas oublier que face à l'ASVEL, nous sommes allés au-delà de nous-même et bien évidemment cette énergie dépensée nous a manqués face à Pau-Lacq-Orthez. Après dans cette rencontre, je pense que je ne tiendrais pas le même discours si nous avions mis nos tirs ouverts.

[...] On aurait du mieux faire. Je n'ai pas vu de joueurs qui n'étaient pas concentrés. On a été capable d'apporter de bonnes solutions mais nous n'avons pas été en mesure de les répéter. Après c'est le type de match bizarre, avant les vacances. J'avais prévenu les joueurs que cette période est toujours un peu particulière. Là, c'est tombé du mauvais côté. A présent, on va se reposer pour réattaquer en janvier avec la réception de Boulazac."