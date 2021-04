Le Mans : Iggy Mockevicius bientôt de retour, Ovie Soko à l'infirmerie

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Victime d'une bonne entorse de la cheville en quart de finale de Coupe de France contre Orléans, Ovie Soko a rejoint Alain Koffi et Iggy Mockevicius à l'infirmerie du Mans Sarthe Basket. Cependant, ce dernier en sort peu à peu et s'apprête à retrouver le groupe. Sur Ouest-France, le directeur sportif Vincent Loriot donne des nouvelles de son secteur intérieur :

"Alain Koffi (aponévrose plantaire) est toujours à l’arrêt. Pour Iggy Mockevicius (sciatique), son état évolue plutôt favorablement avec une reprise du travail individuel. On espère un retour dans le groupe courant de la semaine prochaine. Ovie Soko continue à soigner sa cheville. Il n’a toujours pas repris. C’était une belle entorse. C’est un dur au mal mais le fait d’avoir continué à jouer malgré tout face à Orléans n’a pas arrangé les choses. Mais les derniers signaux sont favorables."

Ses trois coaches ayant été testés positifs à la COVID-19, Le Mans a vu ses deux matches de la semaine, contre Le Portel et Cholet, être reportés. De quoi donner un peu plus de temps à Mockevicius et Soko pour se remettre de leur blessure.