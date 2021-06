Le Mans : Kajami-Keane et Bamforth ont bien resigné, Ovie Soko au Japon

JEEP ÉLITE

Membre du meilleur cinq de la saison 2020-2021 de Jeep ELITE, Ovie Soko (2,01 m, 30 ans) devrait poursuivre sa carrière au Japon. Selon le journaliste espagnol Chema De Lucas, l'intérieur britannique va rejoindre les Shiga Lakestars, qui ont fini sixième de la conférence Ouest de BJ League en 2020-2021. Intenable en début d'année 2021 avec Le Mans mais aussi en sélection de Grande-Bretagne sur la fenêtre de février, l'ancien joueur de Boulazac a ensuite été touché par plusieurs blessures.

Par ailleurs, comme annoncé lundi, Le Mans va parvenir à conserver sa ligne arrière. Le meneur canadien Kaza Kajami-Keane et l'arrière américano-kosovar Scott Bamforth vont rester dans la Sarthe confirme Ouest-France. Une conférence de presse est prévue à ce sujet vendredi à 14h30. Ils retrouveront Terry Tarpey, Kenny Baptiste et Williams Narace qui ont tous prolongé, en plus de Matthieu Gauzin de retour de prêt. En revanche, Antoine Eïto, Valentin Bigote (Bilbao), Vitto Brown, Alain Koffi (retraite), Kenny Hayes et Iggy Mockevicius s'en vont. Pour le pivot Darel Poirier, à ce stade, rien n'est encore décidé.