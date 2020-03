Le Mans : Obi Emegano déjà de retour dans le groupe

Samedi, Le Mans Sarthe Basket a du se passer d'Obi Emegano (1,90 m, 26 ans). L'arrière du MSB a du être mis en quarantaine après un séjour à Venise. Mais dès lundi, il a effectué son retour à l'entraînement. "C'est assez aberrant", a regretté le président du club Christophe Le Bouille dans Buzzer lundi soir. Il a expliqué la situation au cours de l'émission.

"Il faut se préparer à tout, tout est possible. On va tout faire pour disputer ce championnat jusqu'au bout, dans un principe de sécurité."



