Le Mans : Obi Emegano placé en quarantaine après un séjour en Italie

Crédit photo : FOXAEP

Blessé au genou, D.J. Stephens ne sera pas le seul absent dans les rangs du MSB ce samedi soir. L'un de ses leaders, Obi Emegano - qui tourne à 13,2 points à 55%, 3 rebonds et 1,8 passe décisive en 27 minutes de moyenne - ne prendra également pas part à la réception de la JL Bourg ce samedi soir. Pas plus qu'au déplacement à Villeurbanne dimanche prochain. La raison ? L'Américano-Nigérian a retrouvé sa fiancée à Venise au cours de la trêve. Par conséquent, sans que son état de santé ne soit préoccupant, l'ancien arrière de Dijon et Rouen a été placé en quarantaine pendant une quinzaine de jours annonce Ouest France. Alors même qu'il s'est pourtant entraîné normalement toute la semaine aux côtés de ses coéquipiers, comme en témoigne cette photo postée lundi par le MSB.

En ce qui concerne la rencontre Le Mans - Bourg-en-Bresse, la préfecture de la Sarthe a donné son feu vert pour la maintenir, sachant que moins de 5 000 spectateurs sont attendus à Antarès. La billetterie a logiquement été fermée afin de ne pas dépasser le seuil limite fixé par le gouvernement.