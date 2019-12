Le Mans : Un coach confirmé et une belle dynamique avant d'aller à Orléans

Trois victoires de suite, un coach installé et visiblement apprécié, un groupe au complet... Après plusieurs semaines compliquées, les visages ont changé au Mans avec l'accumulation des bonnes nouvelles. Le MSB est même en course pour la Leaders Cup. Mais Elric Delord, l'entraîneur, ne parle pas de cet objectif à ses joueurs, comme il l'a avoué à Ouest-France.

"Jamais. Je garde le même discours quels que soient les enjeux. Ça nous sert à quoi de savoir que si on gagne les trois prochains matchs, on irait potentiellement à la Leaders Cup ? Ça nous ferait mieux jouer ? Non. Par contre, travailler la semaine et se préparer pour l’adversaire, c’est essentiel. Et se concentrer sur nos faiblesses aussi. L’objectif est de se construire pour jouer le mieux possible."