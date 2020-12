Le Mans : Un joueur forfait à cause de la COVID-19, deux incertains

JEEP ÉLITE

Le Mans Sarthe Basket (MSB) n'a pas joué depuis fin octobre en Jeep ELITE. Depuis, l'équipe sarthoise a disputé un match contre Tours (NM1) en Coupe de France mi-novembre. Son dernier match amical, contre Nantes, a eu lieu voilà trois semaines. Des cas de COVID-19, dans son équipe ainsi que chez les adversaires que Le Mans devait affronter, l'ont empêché de pouvoir jouer. Contre la JL Bourg, qui enchaîne les rencontres d'EuroCup et sort d'un déplacement à Limoges (9 matches depuis fin octobre), le MSB manquera sans doute de repères ce mardi soir. "C’est une évidence, avoue l'entraîneur Elric Delord dans Ouest-France. On va manquer de rythme de compétition."

Surtout, le Maine Libre annonce au moins un joueur forfait à cause de la COVID-19. Deux autres joueurs sont incertains car cas suspects. Déjà en début de saison l'équipe avait été arrêtée quasiment trois semaines à cause de plusieurs cas. "Depuis le début de saison, on n'a eu que 15 jours sans problème", déplore Elric Delord.

Reste à savoir si les Sarthois pourront faire abstraction du contexte, se sublimer malgré les forfaits, pour faire tomber l'ex-leader du championnat. Entre-deux à 20h30.