Le Mans a complètement débordé l'Elan Chalon en deuxième mi-temps

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Mené de 10 points (37-27) peu avant la mi-temps, Le Mans a fini la période par un 8-0. L'équipe d'Elric Delord a conservé sa dynamique après la pause et a complètement dominé la deuxième mi-temps, finissant la rencontre avec 16 points d'avance (69-85).

Deux semaines après leur large victoire contre Limoges (91-68) à Antarès, les Sarthois ont confirmé. Ils ont débordé une équipe bourguignonne qui a énormément tenté sa chance à 3-points et n'est pas parvenue à limiter un Ovie Soko encore dominateur.

Au classement, le MSB continue sa remontée (5 victoires et 3 défaites) et stoppe l'Elan Chalon (3 victoires et 6 défaites) qui restait sur une belle victoire contre l'ASVEL.