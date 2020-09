Le Mans accélère après la pause pour s'offrir Strasbourg

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Le Mans Sarthe Basket

Ce samedi à Antarès, pour la 1re journée de Jeep Élite, Bonzie Colson ouvrait les hostilités et scorait rapidement sept points, pour les visiteurs strasbourgeois. Le Mans restait au contact grâce aux lancers-francs et les débats s'équilibraient. Fin du premier QT: 21-24.

Les Alsaciens accéléraient et grâce à un collectif en place, passaient un 12 à 2 à leurs hôtes à cheval sur les deux quart-temps. Les Sarthois grapillaient leur retard sous l'impulsion d'un Scott Bamforth en feu (20 points à 5/6 à 3 points à la mi-temps) et repassaient devant à la fin de la période dans un match plaisant avec deux équipes adroites. 48-47 à la pause.

Au retour des vestiaires, Strasbourg déjouait totalement, enchainait les pertes de balles et les Manceaux en profitaient pour leur passer un 13 à 1 en 4 minutes 30. L'écart se stabilisait et le MSB attaquait la dernière période avec une avance de quatorze points: 75-61.

Terry Tarpey en double-double

L'écart atteignait même les dix-sept points avant un sursaut des visiteurs qui marquaient huit points d'affilée. Le Mans répondait du tac au tac et scorait à son tour huit points consécutifs. La rencontre se terminait en roue libre et les Sarthois s'imposaient sans trembler 97 à 79.

L'adresse extérieure des manceaux (10/22 à 3 points) et une marque bien répartie, avec tous les titulaires à plus de dix points (24 pour Scott Bamforth et un double-double pour Terry Tarpey, 11 points et 10 rebonds) auront fait la différence face à des Alsaciens qui paient leur préparation tronquée (quatre rencontres annulées). Le trou d'air du troisième quart-temps aura été fatal aux partenaires d'un bon Bonzie Colson (17 points, 8 rebonds).

