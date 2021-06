Le Mans avec cinq joueurs professionnels pour son quart contre l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Nuage Prod

Ce lundi soir, Le Mans Sarthe Basket joue son quart de finale de phases finales à l'Astroballe, contre l'ASVEL. Mais le staff doit faire avec une équipe très amoindrie. Sans Antoine Eïto (dos) et Ovie Soko (doigt) blessés, ni Kaza Kajami-Keane, Scott Bamforth et Terry Tarpey qui sont rentrés chez eux outre-Atlantique, Elric Delord ne pourra compter que sur cinq joueurs professionnels : Valentin Bigote, Kenny Baptiste, Williams Narace, Vitto Brown et Darel Poirier (remplaçant médical d'Alain Koffi). Reste une incertitude au sujet de Kenny Hayes (remplaçant médical d'Iggy Mockevicius), qui n'a que très peu joué après avoir été victime de la COVID-19. Hugo Mienandi et d'autres espoirs compléteront le groupe qui aura du mal à rivaliser avec l'ASVEL.

Kaza Kajami-Keane, Scott Bamforth et Terry Tarpey, qui sont censés revenir au MSB la saison prochaine (le troisième a prolongé jusqu'en 2024, les deux premiers au moins pour 2021-2022 selon nos informations), ont donc opté pour un retour anticipé à la maison.