Le Mans choisit de ne pas conserver Antoine Eïto en 2021-2022

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Prolongé trois saisons par Le Mans en 2019, Antoine Eïto (1,88 m, 33 ans) n'ira pas au bout de son contrat avec son club de coeur. En effet, le club sarthois a prévu d'activer la clause lui permettant de ne pas honorer la dernière année de contrat du Charentais selon nos informations.

Vers un duo Kajami-Keane / Gauzin ?

Le MSB, qui souhaite prolonger l'excellent Kaza Kajami-Keane, auteur du panier de la gagne contre Cholet ce jeudi, possède également le jeune Matthieu Gauzin sous contrat en 2021-2022. Ce dernier, prêté cette saison à Champagne Basket (Jeep ELITE), est censé revenir dans la Sarthe la saison prochaine afin d'épauler le Canadien à la mène. Par ailleurs, le MSB est sous convention avec Adama Ball et espère le récupérer cet été à sa sortie du Pôle France afin de lui offrir un rôle de 11e homme en plus de jouer majeur des Espoirs en compagnie de son camarade de la génération 2003, l'intérieur Hugo Mienandi.

Antoine Eïto, véritable visage du MSB ces dernières années, a été relégué sur le banc par Elric Delord cette saison, tournant à 4,5 points et 4,1 passes décisives en 20 minutes de moyenne contre 9 points et 3,6 passes décisives en 26 minutes en 2019-2020. Capable d'alterner sur les postes 1 et 2, le double champion de France (2009 et 2018) ne devrait pas avoir de mal à retrouver un club en Jeep ELITE. En effet, rares sont les joueurs formés localement sur le marché pour la saison prochaine, surtout avec son expérience. Strasbourg est notamment intéressé par son profil.

Avant de se lancer dans de nouvelles aventures, l'ancien joueur de Cognac, l'ASVEL, Vichy et Orléans aura à coeur de terminer au mieux son parcours dans la Sarthe.