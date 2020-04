Le Mans conforte Elric Delord au poste d'entraîneur pour la saison 2020/21

Ce lundi, le Mans Sarthe Basket a annoncé avoir "conforté" Elric Delord (38 ans) au poste d'entraîneur principal. Ce dernier est arrivé au club l'été dernier pour devenir l'assistant de Dounia Issa sur l'équipe première. Après un début de saison décevant, il a remplacé ce dernier. S'en est suivi une période très positive pour l'équipe mancelle qui a remonté le pente. La suite a été moins idyllique mais le Périgourdin a tout de même terminé avec un bilan de 8 victoires en 14 matchs. Le club a donc décidé de lui faire confiance pour une saison, au moins.

Le coach déniché par Pierre Vincent, qui l'a fait venir à l'ASVEL où il est resté six saisons en tant qu'adjoint, y est également allé de sa déclaration.

"J’éprouve un véritable sentiment de fierté à poursuivre l’aventure au sein du MSB. C’est un club historique du championnat de France et j’ai pleinement conscience des attentes qu’il suscite auprès de nos sponsors, partenaires et fans. Je mesure la responsabilité qui est la mienne. Une fois cette crise sanitaire derrière nous, avec le staff et les joueurs, nous ferons tout pour vous donner envie de venir vous confiner les soirs de matchs à Antarès pour nous supporter. L’humilité et le travail seront les maitres mots mais le plaisir aussi."