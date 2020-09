Le Mans corrige Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : MSB

Lors du troisième et dernier match de Sablé-sur-Sarthe, Le Mans a largement dominé Orléans ce dimanche en fin d'après-midi. Le MSB menait déjà de 19 points à la mi-temps (49-30) grâce à une grosse entame offensivement parlant suivi d'un deuxième quart-temps très solide défensivement. Par la suite, Elric Delord a pu faire tourner et continuer à faire des tests, sans jamais que l'adresse ne fléchisse, notamment à 3-points (15/27 !). Valentin Bigote (18 points à 5/6 derrière l'arc en 23 minutes) et Antoine Eïto (14 points à 4/7 aux tirs primés) se sont notamment régalés.

Au final, les Sarthois l'ont emporté de 25 points (96-71) et remportent ainsi l'édition 2020 du Tournoi de Sablé. Pour l'OLB en revanche, le week-end est bien plus contrasté avec deux défaites. Le meneur Paris Lee semble avoir du mal pour le moment (12 points à 4/9, 1 rebond, 2 passes décisives, 4 balles perdues et 5 fautes provoquées pour 6 d'évaluation en 29 minutes).

