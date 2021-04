Le Mans déroule, Orléans retrouve la victoire et le Portel gagne sur le fil

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Ce mardi soir, plusieurs rencontres étaient programmées. Boulazac s'est imposé contre Le Portel, Le Mans s'est largement imposé face à l'Elan Chalon (98-78) et Orléans a fait plier le BCM Gravelines-Dunkerque (64-77).

Le Portel s'impose sur le fil face à Boulazac

Dans le dur depuis le début de saison, le Boulazac Basket Dordogne voulait relever la tête ce mardi soir. Les joueurs de Thomas Andrieux prenaient un meilleur départ (17-20, 10e). Porté par un excellent Benjamin Sene (15 points, 5 rebonds, 6 fautes provoquées pour 20 d'évaluation), le BBD prenait ses distances dès l'entame du deuxième quart temps. Bousculés par des Périgourdins très agressifs en défense et adroits sous le cercle, les stellistes se retrouvaient menés de 12 points à la mi-temps (33-45, 20e). Les hommes d'Eric Girard effectuaient un très bon retour pour revenir à hauteur des Boulazacois dans ce troisième quart temps (60-60, 30e).

Dans un dernier quart temps extrêmement disputé, Boulazac s'appuyait sur un Mouphtaou Yarou omniprésent (15 points, 4 rebonds pour 17 d'évaluation) pour conserver l'avantage dans ce match. Le Portel s'accrochait jusqu'au bout et finissait par passer devant pour s'imposer au bout du suspens à domicile grâce à Mikyle McIntosh (14 points, 8 rebonds pour 21 d'évaluation). Le Portel, avec ce deuxième succès consécutif, a désormais un bilan de 9 victoires pour 11 défaites alors que Boulazac reste bloqué à 3 victoires pour 15 défaites.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match

Valentin Bigote avait la main chaude

Dès le début de match, les Manceaux prenaient la mesure de leurs adversaires du soir. Dans le sillage d'un Valentin Bigote très efficace (26 points à 8/9 à 3-points pour 27 d'évaluation), le MSB menait rapidement au score (27-19, 10e). Les joueurs d'Elric Delord continuaient leur festival offensif dans ce premier acte, obligeant Julien Espinosa à stopper le jeu. A la pause, les Manceaux comptaient 10 longueurs d'avance (47-37, 20e).

Le Mans continuait sur sa lancée au retour des vestiaires et l'Elan Chalon ne parvenait pas à combler l'écart. Si Valentin Bigote poursuivait sa moisson du soir, Scott Bamforth (15 points) permettait au MSB de s'envoler au tableau d'affichage (71-56, 30e). Le MSB gérait tranquillement et infligeait une large défaite à l'Elan Chalon (98-78). Le Mans compte désormais 12 victoires et 6 défaites tandis que l'Elan Chalon affiche un bilan de 7 victoires pour 13 défaites.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match

Orléans fait plier Gravelines-Dunkerque

C'est dans le deuxième quart-temps que les joueurs de Germain Castano ont accéléré, sous l'impulsion d'un Paris Lee très inspiré. Les Maritimes restaient dans le match grâce à l'efficacité de Gavin Ware dans la peinture (15 points, 10 rebonds pour 19 d'évaluation). Orléans mettait un énorme coup d'accélérateur dans le deuxième quart temps, dans le sillage d'un Chima Moneke toujours aussi précieux (14 points, 10 rebonds, 4 fautes provoquées pour 25 d'évaluation). Les hommes de Serge Crevecoeur craquaient et se laissaient largement distancer au moment de rejoindre les vestiaires. L'OLB virait logiquement en tête à la pause (30-49, 20e). Contrairement à mardi contre Le Mans, Orléans maintenait la même intensité dans ce deuxième et s'imposait à Sportica, infligeant une nouvelle défaite au BCM Gravelines-Dunkerque (64-77).

Gravelines-Dunkerque (8 victoires pour 12 défaites) vient d'enchaîner 4 revers de rang alors qu'Orléans affiche un bilan de 8 victoires pour 10 défaites.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match