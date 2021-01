Le Mans déroule contre Limoges et confirme son potentiel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jules Roche

Après avoir battu les Metropolitans 92 le lendemain de Noël puis la Chorale de Roanne samedi dernier, Le Mans Sarthe Basket a encore affiché un visage séduisant ce vendredi contre Limoges devant les caméras de L'Equipe. La formation d'Elric Delord s'est imposée 91 à 68, réalisant une prestation aboutie (114 à 66 à l'évaluation collective) des deux côtés du terrain.

Si le MSB a remporté les quatre quart-temps, c'est dans le troisième que l'équipe sarthoise a fait l'écart. Avec enfin un peu d'adresse à 3-points (3/14 à la pause), elle a fait plier le Cercle Saint-Pierre qui a fini par rompre totalement après une possession 6 points grâce à deux paniers à 3-points de Vitto Brown. L'équipe de Mehdy Mary a craqué et encaissé 31 points lors de l'ultime période.

Ovie Soko marque son territoire

En place des deux côtés du terrain (24 passes décisives, 22 balles perdues provoquées), Le Mans a pu compter sur l'apport de ses neuf joueurs utilisés avec un Ovie Soko particulièrement saignant et polyvalent (17 points à 6/9 aux tirs, 6 rebonds, 4 passes décisives, 5 interceptions et 4 fautes provoquées pour 25 d'évaluation en é5 minutes).

Au classement, Le Mans (4 victoires et 3 défaites) passe devant son adversaire du soir (4 victoires et 4 défaites) qui a vécu une sale semaine avec 2 défaites en 2 déplacements. Philip Scrubb est passé au travers comme rarement (0 point à 0/4 aux tirs, 0 rebond et 2 passes décisives pour -4 d'évaluation en 20 minutes).