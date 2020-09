Le Mans domine largement Cholet

JEEP ÉLITE

Pas content, Erman Kunter. Malgré les dernières victoires de son équipe, l'entraîneur de Cholet n'était pas satisfait par la forme. Et la défaite de 20 points (85-65) vendredi soir au Tournoi de Sablé-sur-Sarthe contre le voisin manceau ira sûrement dans son sens. CB a encaissé 27 points dès le premier quart-temps et a fait la course derrière. L'équipe maugeoise a notamment subi l'adresse de l'arrière du MSB Scott Bamforth (20 points à 5/8 aux tirs et 7 passes décisives).

"Ce n’est pas bon, a pesté Erman Kunter dans Ouest-France. Je ne m’attendais pas à quelque chose d’extraordinaire sur ce que j’avais vu cette semaine à l’entraînement mais pas aussi bas. Nous n’étions pas présents dans les duels. Le problème est là essentiellement. Sur ce match, il nous manque trop de choses pour pouvoir espérer quoique ce soit : rebonds, balles perdues..."

Karlton Dimanche (15 points à 6/7 en 22 minutes) & co tenteront de se refaire ce samedi face à Orléans.

