Le Mans fait craquer l'Élan Béarnais en deux temps

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche

Après sa victoire convaincante à domicile contre Le Portel, l'Elan Béarnais espérait confirmer ce samedi soir à Antarès. Même si Ovie Soko a été préservé (genou) et que les Palois ont réagi en fin de rencontre, l'écart était trop important pour espérer s'imposer. Le Mans a fait la différence grâce notamment au duo Eito-Bamforth et s'est imposé 88-78.

Le Mans domine les débats à la pause

Les Manceaux démarraient très fort cette rencontre (10-3, 3e). En difficulté dans ces premières minutes, les joueurs d'Eric Bartecheky provoquaient davantage de fautes et s'appuyaient sur un Vee Sanford très efficace (22 points, 6 rebonds, 4 passes décisives, pour 29 d'évaluation) pour revenir à hauteur du MSB (10-10, 5e). L'arrière américain avait la main chaude en ce début de match et permettait à l'Elan Béarnais de prendre les commandes pour la première fois (12-13, 7e). Au terme d'un premier quart temps marqué par les nombreuses balles perdues (7 ballons perdus de part et d'autre), les joueurs d'Elric Delord menaient de 4 points (23-19, 10e).

L'adresse mancelle ne faiblissait pas dans ce deuxième quart temps et Vitto Brown (11 points) permettait au MSB de creuser un peu plus l'écart dans ce match et prendre 10 longueurs d'avance sur des Béarnais inoffensifs en défense (34-24, 14e). Les Palois se laissaient distancer dans ce premier acte. Si Antoine Eito se montrait lui aussi très efficace (14 points, 4 rebonds, 3 passes décisives, 5 fautes provoquées pour 17 d'évaluation), l'Elan Béarnais réagissait dans le sillage d'un Vee Sanford très inspiré, obligeant Elric Delord à stopper le jeu (41-32, 17e). Les Palois continuaient leur remontée dans ce deuxième quart temps grâce notamment au très bon passage de Jérémy Leloup (10 points, 5 rebonds). Cependant, les pertes de balles s'accumulaient du côté palois (12 en première mi-temps) et les Manceaux remettaient un coup d'accélérateur en fin de première mi-temps pour rejoindre les vestiaires avec 13 points d'avance (52-39, 20e).

Le Mans perd Kajami-Keane sur blessure, Pau réagit trop tardivement et s'incline

Si les Manceaux revenaient sur le parquet avec les mêmes intentions, l'équipe d'Elric Delord perdaient Kaza Kajami-Keane sur blessure. Cette sortie prématurée du meneur international canadien perturbait quelque peu l'effectif manceau. Malgré un très retour palois en fin de troisième quart temps, Scott Bamforth réglait la mire (17 points, 5 rebonds, 7 passes décisives, 6 fautes provoquées pour 20 d'évaluation) et permettait au Mans de conserver 9 points d'avance à dix minutes du terme (72-63, 30e).

Dans le sillage d'un bon Petr Cornelie (13 points et 4 rebonds pour 12 d'évaluation), l'Elan Béarnais entamait ce dernier quart temps de la meilleure des manières, infligeant un 12-2 en trois minutes aux locaux pour reprendre les commandes dans ce match (74-75, 33e). Le MSB retrouvait son adresse au meilleur des moments et reprenait ses distances (81-75, 36e). Les Manceaux contrôlaient la fin de match et s'offraient une nouvelle victoire à domicile (88-78).

Avec ce nouveau succès à Antarès, le MSB compte désormais un bilan de 13 victoires pour 7 défaites alors que l'Elan Béarnais affiche un bilan de 7 victoires pour 16 défaites.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques de la rencontre