Le Mans finit par craquer contre la JL Bourg

"Notre équipe a joué avec un gros cœur. On a donné tout ce que l'on avait, on était à 300%." Elric Delord, le coach du Mans, était tout de même satisfait de la prestation de son équipe, malgré la défaite à Antarès contre la JL Bourg (86-85). Décimés par l'absence Egidijus Mockevičius (touché au dos), les Sarthois ont longtemps été en place défensivement (79-79, 34') avant de lever un petit peu le pied (79-86, 37'). "Il ne faut pas se tromper d'analyse, prévient le technicien manceau. Ça se joue sur rien, un point, un lancer franc. Sur 40 minutes, c’est que dalle. Pour être honnête, on mérite 10 fois cette victoire. Contrairement au week-end dernier, on a été solides tout le monde, on n'a pas déjoué. Et c'est une grosse satisfaction, on peut toujours dire qu'on a perdu le ballon de trop..." À l'image de Vitto Brown transparent à Sportica la semaine dernière (11 points à 3/6 aux tirs et 5 rebonds pour 9 d'évaluation ce soir), le MSB a retrouvé ses valeurs cardinales. Et pourtant, cela n'a pas suffi...

Un récital de Maxime Courby

En manque de solutions offensives en fin de rencontre, Scott Bamfoth (20 points à 5/6 aux tirs, 4 rebonds et 5 passes décisives pour 24 d'évaluation) et ses coéquipiers ont pourtant eu le tir de la victoire. Toutefois, le système a été mal exécuté et c'est le pauvre Vitto Brown qui s'est retrouvé avec le dernier ballon. "Ce sont des petits trucs qu'on loupe, peste Terry Tarpey. Cette défaite me fait mal mais comme on dit en Anglais "it's a game of run" et malheureusement, ils ont été plus chaud que nous..."

Car Bourg-en-Bresse, longtemps à la peine face à l'agressivité mancelle (20-8, 6'), a fini par trouver son shooteur du soir. Et en l'absence du meilleur marqueur Danilo Andjusic (entorse au genou), celui-ci se nommait Maxime Courby (21 points et 8 rebonds pour 24 d'évaluation). Irrésistible de loin (5/8 à 3-points), l'ailier nordiste a permis à la Jeu de rester dans le match. Avant que Codi Miller-McIntyre (8 passes) ne caviardise ses coéquipiers pour plier la rencontre. "On n’a pas gagné avec la manière, estime Maxime Courby. Mais vu les circonstances (3e match en 6 jours), on est content de le prendre."

