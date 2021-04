Le Mans pourra tenir sa place ce mercredi à Boulazac

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Charlotte Geoffrey

Après avoir vu ses deux derniers matches, contre Le Portel et Cholet, être reportés, en raison de cas de COVID-19 pour l'entraîneur Elric Delord et ses assistants Antoine Mathieu et Jordan Bernard, Le Mans va pouvoir rejouer ce mercredi face à la lanterne rouge, Boulazac.

Les derniers tests des entraîneurs d'Elric Delord et Jordan Bernard étant négatifs, ils pourront bel et bien prendre place sur le banc sarthois, bien que l'entraîneur principal ressente encore un peu les effets du virus selon SweetFM. En revanche, c'est de chez lui au Mans qu'Antoine Mathieu suivra le match de son équipe, étant donné qu'il est toujours positif.

Une bonne nouvelle n'arrivant jamais seule, Le Mans pourra compter sur le retour d'Ovie Soko, remis d'une entorse de la cheville, et d'Iggy Mockevicius, qui a repris l'entraînement il y a peu. L'espoir Hugo Mienandi (1,98 m, 17 ans) fera aussi le déplacement.

Le match contre Boulazac aura lieu ce samedi à 20h, à la salle Le Palio. Un match que les joueurs d'Elric Delord se doivent de remporter en vue des playoffs de Jeep ELITE.