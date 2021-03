Le Mans prend son pied face à l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Tanguy Bazanté

"À 30 minutes du match, il a failli ne pas jouer. Je ne lui ai pas demandé de tenir son rang car j’ai besoin de lui les trois prochains mois. Et à 10 minutes du match, il met dit : "c’est bon coach". "Il", c'est Scott Bamforth, héros de la victoire mancelle (105-96) acquise en prolongation. Celui qui en parle, dithyrambique, c’est son entraîneur au MSB, Elric Delord.

Gêné par des douleurs au pied droit depuis la déroute sarthoise à Gravelines-Dunkerque il y a deux semaines, l'arrière étasunien s'est sublimé malgré la douleur, avec 31 points à 7/11 aux tirs et 4 passes décisives pour 28 d'évaluation en 35 minutes. "Si la prochaine fois, il peut avoir un problème aux deux pieds, ça serait pas mal", lance Elric Delord, tout sourire, en conférence de presse. Vous savez, personne n'a envie de lâcher le groupe, dans l'équipe."

Scott Bamforth flambe

Auteur de 23 points en deuxième mi-temps, Scott Bamforth s'est amusé de la défense rhodanienne pour arracher la prolongation dans les ultimes secondes du dernier quart-temps (voir vidéo) avant de porter le MSB en toute fin de partie. L'international kosovar, bien aidé par un Ovie Soko (28 points à 12/18 aux tirs, 8 rebonds pour 28 d'évaluation) dominateur au retour des vestiaires, a régalé les quelques personnes présentes à Antarès. "Beaucoup de joueurs me font des écrans et des passes et c'est forcément plus facile pour moi d’être agressif, a commenté l'intéressé. Mes coéquipiers et mon coach me mettent dans de bonnes conditions. Défensivement, on s’est bien aidé. Et quand tu défends bien, la balle bouge bien en attaque."

Le panier de l'égalisation de Scott Bamforth pour envoyer le match en prolongation entre Le Mans et l'ASVEL

@bazante_tanguy / @Be_BasketFr pic.twitter.com/YTNm1bWgCH — BeBasket (@Be_BasketFr) March 16, 2021

52 points en 15 minutes pour le MSB

Et c'est face à cette hargne et ce sens du collectif du MSB que Lyon-Villeurbanne s'est cassé les dents. "Une analyse du match ? 52 points encaissés en 15 minutes, rétorque l'entraîneur villeurbannais T.J. Parker. L’envie a changé de camp : le MSB en voulait plus que nous et on ne faisait pas un stop..."

Particulièrement tranchante avec un Guerschon Yabusele en mode gâchette (22 points dont 6/6 à 3-points pour 19 d'évaluation en première mi-temps), l'ASVEL a toujours été devant au tableau d'affichage... jusqu'à un panier de Kenny Baptiste à l'intérieur sur deuxième chance (87-85, 41'). Les rebonds, parlons-en justement. "On a fait beaucoup d’erreurs défensives en deuxième mi-temps, avoue Thomas Heurtel. Ils ont eu trop de tirs faciles. On encaisse 2, 3 paniers et on baisse les bras..." Tout le contraire du MSB, qui signe sa deuxième victoire de rang à domicile contre l'ASVEL.

"Je vais aller boire un petit coup et demain (mercredi) matin, on parlera du match d'Orléans en Coupe de France", s'amuse le technicien périgourdin. Avec 122 d'évaluation collective, le MSB continue de convaincre après une belle prestation contre la JL Bourg vendredi dernier alors que l'ASVEL déçoit encore en Jeep ÉLITE, trois jours après son large succès à Limoges.

À Antarès (Le Mans),