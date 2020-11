Le Mans prolonge ses entraîneurs Elric Delord et Antoine Mathieu jusqu'en juin 2023

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Ce mardi, Le Mans Sarthe Basket a annoncé la prolongation de l'entraîneur principal de l'équipe professionnel, Elric Delord (38 ans), et de son adjoint Antoine Mathieu (41 ans).

Elric Delord est arrivé au MSB à l'intersaison 2019, en tant qu'assistant de Dounia Issa. Mais lorsque ce dernier a été remercié le 1er décembre, il a assuré un intérim réussi, ce qui lui a permis d'être confirmé pour la suite de la saison 2020-2021, avant de prolonger deux saisons supplémentaires. "Dans un environnement du basket français où l'immédiateté du résultat fait légion, il apparaît important d'avoir une vision à moyen et long terme pour évoluer dans la bonne direction. Ce nouveau contrat va dans ce sens et confirme que le travail de fond entrepris à la dernière intersaison par le club et moi-même pourra se poursuivre." Le Périgourdin pourra mettre en place ce projet avec sérénité aux côtés d'Antoine Mathieu notamment.

Ce dernier est plus installé au club puisqu'il y a joué en Espoirs avant de d'en devenir le coach. D'abord de 2005 à 2007 en tant qu'assistant de Philippe Desnos puis pendant 10 ans comme entraîneur principal. En 2017, le Bourbonnais d'origine Sarthois d'adoption est devenu assistant d'Eric Bartecheky à plein temps ce qui lui a permis de remporter le titre de champion de France en 2018, dans le même rôle qu'Elric Delord à l'ASVEL deux ans plus tôt.

"Dans cette période troublée, il me semblait important de manifester ma confiance, notre confiance à Elric et Antoine, a communiqué le président du club Christophe Le Bouille. Cette prolongation va tous nous permettre de travailler avec sérénité. Nous partageons la volonté de nous inscrire dans la durée pour continuer à développer le club. Tant le jeu proposé que la qualité de nos relations au quotidien, y compris dans les épreuves, ont été des arguments décisifs. Nous avons un staff sportif uni, qui travaille en osmose avec les autres composantes du club. C’est une condition nécessaire à la réussite de notre projet."

Stoppé par la COVID-19 après deux victoires en début de saison, le MSB a perdu ces deux matchs après cet épisode. L'équipe n'a pas joué en novembre hormis une rencontre de Coupe de France facilement gagnée face à Tours (NM1) et un match amical à Orléans, gagné lui aussi. Elle espère rebondir en décembre, à la reprise de la saison.