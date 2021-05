Le Mans prolonge Terry Tarpey et Williams Narace jusqu'en 2024

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Jacques Cormarèche et Tanguy Bazanté

Le Mans Sarthe Basket (MSB), après avoir annoncé la prolongation de Kenny Baptiste, vient cette fois d'officialiser les prolongations de l'ailier Terry Tarpey et de l'ailier-fort Williams Narace de deux saisons. Alors qu'ils étaient liés au club jusqu'en 2022, ils sont désormais sous contrat jusqu'en juin 2024.

Terry Tarpey (1,95 m, 27 ans) réalise sa meilleure saison depuis son arrivée dans la Sarthe, notamment parce qu'il a enfin pu être épargné par les blessures. Tournant à 7,7 points à 55,2% de réussite aux tirs (dont 40% à 3-points sur 1,8 tentative par match), 5,7 rebonds, 2 rebonds, 0,7 contre et 1,9 faute provoquée pour 13,7 d'évaluation en 26 minutes, le natif de Poissy pourrait pourquoi pas être appelé en équipe de France à terme, pour les fenêtres internationales, après avoir été international A. Très engagé sur le terrain, exemplaire en dehors, il sera la nouvelle figure du club après le départ d'Antoine Eïto. Et surtout le dernier champion de France 2018 dans l'effectif.

De son côté, Williams Narare (2,01 m, 24 ans) avait signé au Mans l'an passé après s'être montré très impactant en Pro B avec Nancy. Le Camerounais, qui a commencé le basketball à l'âge de 14 ans, s'est facilement adapté à la Jeep ELITE, jouant 25 minutes en moyenne pour 8,8 points à 55,6% (dont 43,3% à 3-points sur 0,7 tir par match), 4,9 rebonds et 1,1 passe décisive pour 10,9 d'évaluation.

Kajami-Keane et Bamforth, les prochains sur la liste ?

Avec Matthieu Gauzin, Kenny Baptiste, Williams Narace mais aussi potentiellement les jeunes Adama Bal (sous convention avec le club) et Hugo Mienandi, le MSB possède un base de joueurs formés localement prometteuse. Ajoutez à cela Terry Tarpey (Français mais bosman) et normalement Kaza Kajami-Keane et Scott Bamforth - qui devraient tous deux prolonger -, l'équipe d'Elric Delord s'annonce stable et dense. Reste à régler le cas de Valentin Bigote, dont le club souhaite se séparer, mais qui possède encore une année de contrat avec un haut salaire.