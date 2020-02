Le Mans réintègre Cliff Alexander pour la réception de Le Portel

Forfait sur les deux derniers matchs en raison d'une blessure au niveau du cartilage au genou, le pivot américain Cliff Alexander est de retour dans le groupe manceau pour affronter Le Portel ce samedi soir pour la 22e journée de Jeep ELITE.

C'est une bonne nouvelle pour le MSB puisque depuis fin 2019, l'ancienne star des lycées américain es très impactant. Dans Le Maine Libre, il s'en est expliqué.

"Peu à peu, j’ai gagné des minutes. J’ai progressé, montré ce que j’étais capable de faire. Au début, je jouais 5, 10, parfois 15 minutes dans les bons soirs (sourire). J’aurai voulu impacter l’équipe du mieux possible d’entrée, mais ça ne s’est pas passé comme ça. Désormais, je suis passé entre 20 et 25 minutes par match, c’est forcément bon pour moi. Je me sens mieux dans mon jeu et c’est important pour l’équipe."