Le Mans remporte le derby de l'Ouest contre Cholet

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Tanguy Bazanté

Pour le premier match officiel entre Le Mans et Cholet depuis le 14 décembre 2019, la partie a été engagée. Et profitant d'une balle perdue de Michael Stockton en fin de match, Kaza Kajami-Keane est parti donné la victoire au Mans tout seul en contre-attaque à 5,3 secondes de la fin. Un court succès (85-84) qui installe un peu plus le MSB dans la partie haute du classement (10 victoires, 6 défaites). De son côté, Cholet (6 victoires, 11 défaites) vient de signer deux défaites d'un point après une série de trois victoires.

Si le final a été haletant, c'est parce que la rencontre a été indécise tout le long. Cholet a fait un petit écart dans le troisième quart-temps (43-50) avant un 11-0 en faveur des locaux. Mais les Maugeois ont passé un 10-0 à leur tour aux Sarthois pour reprendre le dessus. Finalement, Antoine Eïto a inscrit deux paniers à 3-points de suite pour égaliser à 71 partout. La fin a été un véritable chassé-croisé et la perte de balle a finalement permis aux Manceaux - déjà en réussite sur le final à Boulazac il y a neuf jours - d'avoir le mot de la fin.

Une nouvelle fois, Ovie Soko (23 points à 7/14 aux tirs, 2 rebonds, 3 passes décisives et 6 fautes provoquées pour 19 d'évaluation en 27 minutes) et Scott Bamforth (11 points à 5/8, 4 rebonds, 3 interceptions, 7 passes décisives et 3 balles perdues en 27 minutes) se sont montrés productifs.

