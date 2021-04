Le Mans renverse Boulazac après prolongation

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Nuage_prod

Après avoir remporté un premier succès à l'extérieur samedi dernier face à Nanterre (86-84), le Boulazac Basket Dordogne espérait confirmer ce mercredi à domicile contre Le Mans. Face à une équipe mancelle très efficace, le BBD a concédé une nouvelle défaite en championnat après prolongation (99-105).

Boulazac débutait timidement

Sans Jérémy Nzeulie, malade, Boulazac réalisait un très mauvais départ. Menés d'entrée (5-12, 3e), les hommes de Thomas Andrieux ne parvenaient pas à stopper l'attaque mancelle dans ce premier quart temps, à tel point que le coach du BBD demandait le premier temps mort du match. Les Périgourdins réagissaient grâce à la paire Benjamin Sene (20 points, 5 rebonds, 6 passes décisives, 3 fautes provoquées pour 22 d'évaluation) - John Flowers (15 points, 3 rebonds, 3 passes décisives, 5 fautes provoquées, 11 d'évaluation) et revenaient à un petit point des Manceaux (19-18, 7e). En difficulté en début de match, les joueurs de Thomas Andrieux se montraient beaucoup plus agressifs en défense et reprenaient les commandes à l'issue de dix premières minutes très offensives (26-18, 10e).

Dominés dans le premier quart-temps, les hommes d'Elric Delord retrouvaient leur adresse et se reposaient comme souvent sur un Scott Bamforth très en forme (23 points à 6/7 à 3-points et 1 rebond pour 20 d'évaluation) pour recoller au score (34-27, 15e). Le BBD connaissait une frayeur avec la sortie sur blessure de Kevin Harley, touché à la cheville en début de match. Mais, plus de peur que de mal pour l'arrière français qui, après être passé dans les mains du kiné, revenait sur le parquet. Pendant ce temps, Le Mans se montrait davantage en réussite sous le cercle et recollait à 6 points de Boulazac à la pause (49-43, 20e).

Le Mans remonte 23 points de retard

Les Périgourdins entamaient cette deuxième période de la meilleure des manières en infligeant un 15-0 aux Manceaux pour prendre 21 points d'avance (64-43, 24e). Grâce à un nouveau tir à 3-points réussi, Scott Bamforth stoppait l'hémorragie pour le MSB qui remontait petit à petit malgré l'efficacité du duo d'intérieurs Mouhammad Faye (13 points, 6 rebonds, 5 passes décisives pour 22 d'évaluation) - Mouphtaou Yarou (24 points, 6 rebonds, 12 fautes provoquées pour 27 d'évaluation). Les Sarthois étaient de nouveau dans le coup (74-68, 30e) malgré des soucis de faute, notamment de ses intérieurs.

Kenny Baptiste arrache l'égalisation

Dès l'entame du dernier quart temps, Le Mans ne renonçait pas et s'appuyait sur l'efficacité de son meneur Kaza Kajami-Keane (25 points, 8 passes décisives, 9 fautes provoquées pour 27 d'évaluation) pour revenir une nouvelle fois dans la partie. Responsabilisé en l'absence d'Ovie Soko et aux sorties d'Iggy Mockevicius et Terry Tarpey (5 fautes), Kenny Baptiste (13 points) se montrait très précieux dans le money-time, envoyant même les deux équipes en prolongations (93-93, 40e) après un lancer franc raté volontairement par Kajami-Keane et un rebond de Valentin Bigote, suivi d'une passe pour le jeune ailier.

MÊME À 2K TU PEUX PAS LE FAIRE



INCROYABLE ÉGALISATION DU MANS À LA DERNIÈRE SECONDE !



QUEL COMEBACK @MSB_Officiel #JeepELITE pic.twitter.com/L3KHSqHc0r — LNB (@LNBofficiel) April 7, 2021

Un MSB renversant en prolongation

Grâce à une prolongation aboutie, Le Mans parvenait à renverser Boulazac au Palio pour s'offrir sa huitième victoire cette saison en Jeep ELITE. Le BBD peut nourrir des regrets après avoir mené pendant la quasi-totalité de la rencontre. L'équipe de Thomas Andrieux n'est pas parvenue à enchaîner après un succès référence face à Nanterre et concédait une nouvelle défaite. Mais elle prouve qu'elle est en capacité d'aller chercher d'autres matches et son maintien avec. Le Mans compte de son côté un bilan de 8 victoires pour 5 défaites.

Cliquez ici pour accéder aux statistiques du match