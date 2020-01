Le Mans s'impose en patron à Châlons-Reims

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Le MSB s'est offert un précieux succès sur le parquet du CCRB, démontrant au passage une grande force collective avec huit joueurs à 9 points et plus et une maîtrise totale du money-time. A la traîne tout le match hormis un éclat en début de troisième quart-temps, les Manceaux ont fait la différence par un 10-0 initié à cinq minutes de la fin par un dunk de Cliff Alexander et alimenté par la paire Eito-Bigote (67-77).

Brandon Taylor, Antoine et DJ Stephens ont alors assuré la victoire au MSB qui signe là sa dixième victoire de la saison (78-87).

Les stats du match