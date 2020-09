Le Mans s'impose largement contre Blois

JEEP ÉLITE

Après deux belles performances lors du tounoi de Sablé-de-Sarthe, Le Mans a enchaîné ce samedi avec une dernière sortie réussie en match de préparation. Les joueurs d'Elric Delord se sont imposés 77 à 54 contre l'ADA Blois ce samedi, en alignant au passage Ovie Soko (cheville) et Williams Narace (poignet) de retour de blessure. Ces deux-là ont d'ailleurs brillé avec 12 points à 6/6 aux tirs en 13 minutes pour Narace et 8 points à 4/6, 3 rebonds et 4 passes décisives en 17 minutes pour Soko. Le MSB a fait l'écart dans le deuxième quart-temps grâce à une défense très solide.

