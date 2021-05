Le Mans sans 7 joueurs à Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Tanguy Bazanté

Le Mans est actuellement en difficulté. Le club est victime de blessures à répétition chez ses joueurs cadres. Le MSP a eu une période de repos d'une semaine et pendant ce laps de temps, le coach Elric Delord aurait souhaité pouvoir récupérer quelques blessés. Mais comme il l'a confié à Ouest-France, ce n'est pas le cas. La liste des blessés et absents est conséquente : "Il nous manque Scott (Bamforth), Ovie (Soko), Iggy (Mockevicius), Alain (Koffi). J’espérais récupérer peut-être Kaza (Kajami-Keane) ou Darel (Poirier) mais ça ne sera pas le cas", annonce le coach du Mans. Se rajoute à la liste Antoine Eïto qui évolue en ce moment avec l'équipe de France de 3x3 pour le tournoi qualificatif olympique (TQO) à Graz en Autriche. Les Manceaux doivent affronter ce jeudi à 18 heures le leader Monégasque de Jeep ELITE que le MSB avait déjà joué jeudi dernier, avec un effectif tout aussi limité (défaite 71-86).

Le Mans pourra compter sur l'apport de sa nouvelle recrue Kenny Hayes qui vient de terminer sa quarantaine et pourra faire ses débuts avec le MSB. Le coach s'est exprimé sur cette venue qui soulage un peu l'équipe :"Il voyage seul aujourd’hui (ce jeudi) pour nous rejoindre à Monaco, puisque sa quarantaine se terminait hier (mercredi). Mais il sera prêt". Le coach ne pourra compter que sur six joueurs professionnels et devra donc s'appuyer sur les jeunes Espoirs, Hugo Mienandi en tête, Mathias Van Den Beemt et Lucas Veraghe. Cette fin de saison au MSB s'annonce très compliquée et le coach le sait : "Ça s’annonce très difficile pour nous mais on fera ce qu’on peut avec ce qu’on a." Longtemps bien installé dans le Top 8, le MSB (15 victoires, 11 défaites) n'a plus beaucoup d'avance sur Orléans (14 victoires, 13 défaites) et Limoges (14 victoires, 13 défaites) alors qu'il leur reste 8 matches à jouer.