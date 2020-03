Le match Limoges - Cholet lui aussi limité à 4 500 spectateurs

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Les demandes gouvernementales concernant la lutte contre la propagation du coronavirus (covid-19) entraînent des questionnements importants de la part des clubs de Jeep ELITE disposant d'une salle d'une capacité égale ou supérieure à 5 000 places. C'est ainsi que les rencontres de l'ASVEL à l'Astroballe contre Valence (en EuroLeague) et Le Mans (en Jeep ELITE) seront jouées devant un maximum de 4 500 spectateurs.

Une limite équivalente a été imposée par la Préfecture de Haute-Vienne au Limoges Cercle Saint-Pierre pour la réception de Cholet Basket ce samedi 7 mars annonce France Bleu Limousin.

Il pourra ainsi y avoir 4 500 spectateurs dans les travées de Beaublanc, en plus de 100 personnes (joueurs, staffs, officiels, journalistes, service de sécurité etc.), ce qui respectera la demande gouvernementale d'interdire des événements de 5 000 personnes ou plus dans des milieux confinées.