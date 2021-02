Le match retour entre Le Portel et l'ASVEL reporté, faute d'un accord sur la date de la rencontre

Fait incompréhensible alors que la fin de la phase aller est loin d'être actée, la Ligue Nationale de Basket (LNB) avait planifié une rencontre entre l'ESSM Le Portel et l'ASVEL en ce premier week-end de février. Mais l'ASVEL joue contre Milan vendredi à l'Astroballe avant une pause d'une semaine (normalement prévue pour la Leaders Cup). Le club a ainsi engagé des négociations avec son hôte du jour pour trouver la date de la rencontre organisée au Chaudron.

"Nous, on a l’habitude de jouer le vendredi, mais eux voulaient jouer dimanche, puis, lundi. Et maintenant, ce serait mardi, explique l'entraîneur de Le Portel Eric Girard sur la page Facebook du club. Nous respectons au plus haut point l’ASVEL, mais le match a quand même lieu chez nous, non ? Nous sommes désolés d’exister, d’être dans le top 8. Les instances feraient bien de nous respecter tout autant."