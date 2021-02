Le meneur Courtney Fortson arrive à Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Eurocup

Monaco se renforce avant d'entamer dès ce soir les matches retour du Top 16 d'Eurocup. Le site de la compétition européenne annonce en effet l'arrivée dans l'effectif monégasque du meneur de jeu Courtney Fortson. L'Américain, âgé de 32 ans, devrait être qualifié pour la réception de la Joventut Badalona ce mardi.

Une saison à plus de 30 points de moyenne

Poste un gaucher, Fortson arrive de Chine où il a joué les quatre dernières saisons. Il y a montré toutes ses qualités de scoring avec notamment une saison 2017-2018 pétaradante avec les Zhejiang Lions : 31,1 points, 12 passes décisives et 7,8 rebonds pour 36,8 d'évaluation. La saison dernière, avec Sichuan, il tournait à 27,4 points, 6,3 rebonds et 7,3 passes.

Ce sera la quatrième expérience européenne de ce joueur passé à l'université d'Arkansas. Après le Steaua Bucarest en Roumanie et Saratov en Russie, Fortson avait déjà joué l'Eurocup avec le club turque de Banvit. Il avait proposé 13,8 points, 4,3 rebonds et 5,8 passes mais seulement 25% derrière l'arc en dix-huit rencontres. C'est également un fort défenseur sur l'homme et un grand intercepteur. Enfin, il compte dix matches de NBA : six avec Houston et quatre avec les Clippers.