Le meneur Derrick Walton Jr. en renfort à l'ASVEL

JEEP ÉLITE

Crédit photo : EuroLeague

Interrogé après la victoire de l'ASVEL contre le BC Khimki Region, le président Tony Parker a annoncé la signature de Derrick Walton Jr. (1,83 m, 25 ans) pour la suite de la saison. Antoine Diot et Norris Cole parfois bons parfois en dedans, le club souhaitait faire venir un nouveau meneur, permettant d'ailleurs à Cole de basculer plus à l'arrière. Le mois dernier, le club ainsi tenté de faire venir Chris Kramer, qui est finalement resté à l'Hapoel Jérusalem.

Tony #Parker annonce l’arrivée de Derrick #Walton à l’#Asvel : « un joueur proche de la #NBA, bien humainement dont la venue ne perturbera pas l’équipe » pic.twitter.com/qWigDNKWLL — Gaël Berger (@GaelBerger) December 18, 2020

De belles expériences en NBA et EuroLeague

Star dans le Michigan (joueur de l'Etat au lycée, cursus complet à chez les Michigan Wolverines en NCAA), il a depuis le début de sa carrière professionnelle connu la NBA (42 matches avec Miami, les Clippers et Détroit), la G-League (34 rencontres), l'EuroLeague ainsi que les championnats lituaniens et allemands. En 2018-2019, le natif de Détroit a en effet partagé sa saison entre le Zalgiris Kaunas (17 rencontres d'EuroLeague pour 4,6 points à 36,1% de réussite aux tirs, 1,2 rebond, 2,5 passes décisives et 1,9 faute provoquée pour 5,8 d'évaluation en 12 minutes 30) et l'ALBA Berlin, se qualifiant en finale des playoffs allemands avec l'équipe qui venait d'atteindre la finale de l'EuroCup contre Valence.

Tout juste coupé par les Sixers de Philadelphie durant la présaison NBA, ce meneur de petite taille athlétique revient donc en Europe (à partir de début janvier) pour permettre à l'ASVEL d'avoir le plus de chances possibles d'atteindre les playoffs de l'EuroLeague tout en conservant son titre de champion de France acquis en juin 2019.