Le meneur Nikola Rebic rejoint l'AS Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Khadeen Carrington arrêté pour de longs mois à cause d'une rupture des ligaments croisés du genou, l'AS Monaco a déjà trouvé son remplaçant. Il s'agit du meneur serbe Nikola Rebic (1,88 m, 25 ans).

Formé à l'Etoile Rouge Belgrade, international jeune en Serbie (et notamment champion d'Europe U20 en 2015), il est depuis passé par le KK Mega Leks, Bilbao, le KK Mornar Bar et le BC Enisey. Sur la saison écoulée, le natif de Belgrade tournait à 8,2 points à 47,6% de réussite aux tirs (dont 42% à 3-points), 1,7 rebond et 3,4 passes décisives en 22 minutes sur 18 matchs de VTB League et 11 de FIBA Europe Cup.

"Nikola est un joueur intelligent, jeune mais déjà avec de l'expérience puisqu'il a évolué à l'Etoile Rouge, en Espagne, en Russie, au Monténégro, a expliqué son futur entraîneur Zvezdan Mitrovic. Avec la blessure de Khadeen Carrington nous avions vraiment besoin d'un joueur libre à ce poste, avec un passeport européen. Nikola Rebic est un meneur rapide, clairvoyant et qui possède un shoot à 3-points. Il a grandi à bonne école à l'Etoile Rouge. Nous espérons qu'il va s'intégrer rapidement en vue des prochaines échéances."



Nikola Rebic partagera le poste 1 avec Dee Bost et Rudy Demahis-Ballou. Si Wesley Saunders vient bien à s'en aller, Monaco devra également le remplacer dans l'aile. A suivre.