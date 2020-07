Le meneur Paris Lee débarque à Orléans

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

Tout juste libéré par le club allemand de Bamberg, le meneur américain Paris Lee (1,83 m, 25 ans) vient de s'engager à Orléans. Il remplace Brandon Jefferson.

MVP du championnat belge 2018/19

Moins scoreur que ce dernier, même s'il s'avère loin d'être maladroit (35,1% à 3-points en 2019/20 sur quasiment 4,5 tentatives par rencontre), il est surtout connu pour ses qualités défensives (membre du cinq défensif de sa conférence NCAA trois saisons) et de créateur, grâce à une dextérité de très haut-niveau et des changements de rythme et direction dévastateurs. A sa sortie d'Illinois State en 2017, avec un titre de MVP de la Missouri Valley Conference à la clé, le natif de Maywood (Illinois) dans la banlieue de Chicago a rejoint le club belge d'Anvers. Auteur d'une grosse saison 2018/19, il a été MVP du championnat belge et a atteint avec son équipe la troisième place de la Ligue des Champions (BCL). Son duo avec le pivot Ismaël Bako, désormais à l'ASVEL, a nourri les highlights.

Une grosse saison qui lui a permis de signer deux ans pour le club renommé de Bamberg, où il a suivi son coach Roel Moors. Cependant, après une saison mitigée (8,6 points à 38,1% de réussite aux tirs, 2,1 rebonds et 5,2 passes décisives en 26 minutes de moyenne en BBL et BCL) et surtout le départ du technicien belge, ce gaucher n'est pas allé au bout de son contrat et s'est donc engagé à l'OLB qui entame enfin son recrutement étranger.

"C’est un meneur de jeu créatif, il aime fait jouer ses coéquipiers, a commenté son futur coach Germain Castano. C’est un très gros défenseur capable de mettre une grosse pression sur le meneur adverse. Adroit à longue distance, Paris possède une belle marge de progression !"

Le staff d'Orléans doit maintenant trouver trois autres joueurs, dont un pivot dominant afin de remplacer Miralem Halilovic.

L'effectif d'Orléans pour la saison 2020/21: