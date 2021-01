Le message d'excuse de Boubacar Touré suite au coup donné à Miralem Halilovic

La victoire de la Chorale de Roanne contre les Metropolitans 92 (80-67) a été entachée par le coup de poing donné par Boubacar Touré à Miralem Halilovic au cours du troisième quart-temps. Le pivot sénégalais, logiquement disqualifié, s'est excusé après la rencontre.

Boucabar Touré devrait passer en commission de discipline et la Chorale de Roanne peut craindre une suspension.

"Ce n'est pas une bonne réaction. Il faut voir ce qu'il s'est passé avant aussi mais ce n'est pas une bonne réaction. Il n'a pas à réagir comme ça. C'est un jeune joueur, un rookie, il a pété un plomb et ce n'est pas quelque chose qu'on peut accepter comme ça, a reconnu son entraîneur Jean-Denys Choulet devant la presse après la rencontre. Maintenant je pense que s'il n'y avait rien eu, il n'aurait rien fait non plus. [...] On fait des conneries, on les paye... On fait avec."