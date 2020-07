Le MSB clôture son recrutement avec l'arrivée d'Ovie Soko

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Basketball Champions League

Le Mans Sarthe Basket affiche complet en misant sur le poste 4/5 Ovie Soko (2,01 m, 29 ans), connu du championnat de France car déjà passé par Boulazac en Pro B. Doté d'un parcours atypique, il va poursuivre sa carrière sous les ordres d'Elric Delord.

L'international anglais, nous rejoint pour une saison et boucle ainsi le recrutement !



@OvieSoko !



Plus d'infos : — MSB_Officiel (@MSB_Officiel) July 9, 2020

Formé à l'Université de Duquesne, Ovie Soko débute sa carrière professionnelle en France en 2014/15. À Boulazac, qui est encore en Pro B à cette époque-là, il va réaliser une bonne saison individuelle, compilant 13,8 points et 5,6 rebonds pour 12,9 d'évaluation de moyenne en 32 rencontres disputées. Après avoir échoué en demi-finale des playoffs d'accession, l'intérieur anglais prend la direction de la Grèce (Aries Trikala) puis de l'Italie (Brindisi). Ce n'est qu'en 2016/17 qu'il va se stabiliser, en Espagne. Il rejoint Murcie où, en trois saisons, il a su se révéler comme un leader impactant offensivement et défensivement, en championnat comme sur la scène européenne. Ovie Soko a déjà eu l'occasion d'affronter face au MSB. En 2018, en Ligue des Champions (BCL), l'intérieur avait même performé avec 10 points et 6 rebonds à l’aller et 18 points pour 18 d’évaluation au Mans. Il avait été élu dans le cinq majeur de la compétition cette année-là.

À l'été 2019, alors qu'il est au meilleur de sa forme, Ovie Soko avait tapé dans l'oeil de Nanterre mais a décidé de prendre un tout autre tournant. Il met sa carrière en suspens et participe à une émission de télé-réalité en Floride, dénommé Love Island, dont il a fini troisième. Cela n'a fait qu'accroître sa popularité. Il a finalement repris du service dans son pays, avec les London Lions. La saison passée, en 10 matchs joués, il tournait à 19,9 points et 8,6 rebonds pour 18,3 d'évaluation. De belles performances qui ont de nouveau attiré Nanterre, mais c'est le MSB qui a su séduire l'international britannique et qui a eu le dernier mot.

Ovie Soko, toute dernière recrue du Mans, s'est exprimé :

"J'ai hâte de jouer cette saison, de retrouver le haut niveau. Je sais que Le Mans est un club avec une riche histoire et qui affiche des ambitions. Je suis impatient d'aider l'équipe à retrouver une culture de la gagne. La Jeep Élite est une ligue difficile mais je pense qu'avec ce groupe, si nous jouons ensemble et les uns pour les autres, nous pouvons réaliser ce que nous voulons. Je suis super excité et reconnaissant de l'opportunité offerte."

Elric Delord est également revenu sur son nouveau joueur :

"Même si le profil souhaité était difficile à dénicher, nous avons trouvé en Ovie l’élément qu’il nous manquait pour conclure notre recrutement. Pendant plusieurs saisons, tant en ACB qu’en coupe européenne, il a été performant dans un rôle de 4/5. Après de multiples échanges, Ovie accepte de nous rejoindre en tant que pivot qui, le cas échéant, pourra glisser sur le poste 4. C'est un basketteur d'impact des deux côtés du terrain grâce à son volume de jeu, sa densité physique et sa mobilité mais il l’est tout autant en dehors. Sur le plan humain, Ovie est un compétiteur hors norme, un leader d'équipe qui pousse tout le monde à se dépasser. Défenseur très respecté, il n'en reste pas moins important offensivement avec un large éventail de possibilités puisque c'est un créateur qui peut shooter à 3pts, attaquer les espaces en dribble et jouer en post up en plus de la panoplie classique d'un poste 5 sur pick and roll. Je souhaite à tous nos supporters un bel été et c'est avec plaisir que je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour nous aider à atteindre nos objectifs !"

Avec le recrutement d'Ovie Soko, l’effectif du MSB compte 10 joueurs professionnels. Avec 6 recrues polyvalentes, Elric Delord va pouvoir compter sur des joueurs capables d'évoluer sur plusieurs postes. Alaaeddine Boutayeb et Jacques Eyoum (Espoirs stagiaires), tout comme Dahaba Magassa (aspirant), complèteront le groupe pro à l’entraînement.

L'effectif 2020/21 du Mans Sarthe Basket :