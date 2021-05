Le MVP de la finale de l'EuroCup, Rob Gray, rempile pour deux ans à Monaco

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Sébastien Grasset

Arrière au talent offensif de très haut-niveau, Rob Gray (1,85 m, 27 ans) était bridé en début de saison chez les Metropolitans 92 et ne s'entendait pas avec le nouvel entraîneur, Jurij Zdovc. L'ancien joueur de la JL Bourg a ainsi demandé à partir et l'AS Monaco, qui avait déjà essayé de le faire venir par le passé, a saisi l'occasion. Bien leur en a pris puisque l'ancienne star de Houston (NCAA) est l'auteur d'une excellente saison chez la Roca Team, et particulièrement en EuroCup (17,3 points à 51,3% de réussite à 3-points en 24 minutes), compétition que son équipe a remportée vendredi soir avec un titre de MVP de la finale pour lui (après avoir reçu pareil trophée en demi-finale).

C'est donc sans surprise que l'AS Monaco a souhaité le prolonger. Selon nos informations et celles de Sportando, c'est chose faite : le natif de Forest City est désormais lié au club de la Principauté jusqu'en juin 2023, avec une clause de départ à l'issue de la première saison de son nouveau contrat. Un accord existe entre les deux parties depuis maintenant plus d'un mois.

Après avoir brillé en EuroCup, Rob Gray va maintenant s'attaquer à la reine des compétition européennes : l'EuroLeague. Mais avant, il va tenter d'aider à décrocher son premier titre de champion de France.



48 points pour Gray en deux rencontres en finale de l'EuroCup ! (photo : Sébastien Grasset)