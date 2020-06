Le pivot sénégalais Boubacar Toure dernière recrue de Roanne

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Eastern Michigan

La Chorale de Roanne vient d'officialiser l'arrivée de sa dernière recrue. Il s'agit du pivot sénégalais Boubacar Toure (2,11 m, 25 ans), qui a signé pour la saison 2020/21. "Le contrat du pivot sénégalais est assorti d’une période d’essai jusqu’au 30 août", précise le club, qui a fait de même concernant l'ailier Ronald March.

Un troisième rookie

Comme ses futurs coéquipiers Nijal Pearson et Jackson Rowe, Boubacar Toure sort tout juste de l'université. Après avoir démarré son cursus NCAA à Gran Canyon, le natif de Dakar a vite été gêné par les blessures (8 matchs seulement en 2015/16). C'est en 2018/19 qu'il a pu jouer sa vraie première saison, cette fois à Eastern Michigan, où il a montré d'importants progrès, tournant à 10,7 points à 65,5% de réussite aux tirs, 9,3 rebonds et 1,4 contre en 27 minutes lors de sa saison senior, en 2019/20. Il a notamment réalisé 13 double-doubles et finit dans le meilleur cinq défensif de sa conférence, la Mid-American Conference.

"Il a des vrais moves poste bas, et il est très présent en attaque sur des dunks et des alley-oops, commente son futur entraîneur Jean-Denys Choulet. En défense, il distribuait 1,4 contre par match et sa taille change les trajectoires de tirs des adversaires."

L'entraîneur bisontin explique par ailleurs comment il a pu recruter un joueur supplémentaire. Pour voir le jeune Ladji Meite (2,01 m, bientôt) responsabilisé avec le groupe professionnel, il faudra cependant attendre.

"Si nous avions recruté l’ailier que nous avions initialement ciblé, nous n’aurions pas eu la surface financière pour signer un intérieur. Mais Ronald March nous donne cette marge de manœuvre et cela a pesé lorsque l’opportunité de recruter Boubacar s’est présentée il y a quelques semaines. A partir du moment où nous n’avons pas trouvé un ailier-fort capable de monter sur le poste 5, on a regardé ce qu’il était possible de faire. Je crois énormément en Ladji Meite, mais le propulser en rotation alors qu’il n’a jamais joué en Jeep ÉLITE comportait un risque, et c’était surtout mettre trop de pression sur ses épaules et pas assez sur le titulaire du poste."

Pour la saison 2020/21, Roanne dispose d'un groupe professionnel de 10 joueurs plus deux espoirs. Un groupe jeune et intrigant avec beaucoup de nouvelles têtes. De quoi réaliser une belle saison ?

L'effectif de la Chorale de Roanne pour la saison 2020/21 :