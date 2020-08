Le pivot serbe Vladimir Štimac s'engage avec la Roca Team : « Monaco est un club respecté en Europe », affirme-t-il

JEEP ÉLITE

Crédit photo : FIBA

L'AS Monaco vient d'enrôler le pivot serbe Vladimir Štimac (2,10, 32 ans) pour une saison. Actuellement en stage à Bormio (Italie), la troupe de Zvezdan Mitrović pourra compter ces prochains jours sur le renfort du multi-médaillés en sélection (vice-champion du monde 2014, médaillé d'argent aux JO de Rio en 2016 et vice-champion d'Europe 2017).

« Monaco est une très bonne équipe et un club recommandé par tous les joueurs qui y ont évolué, qui possède aussi un très bon coach, affirme-t-il dans le communiqué du club. L’affaire s’est conclue rapidement, je suis plus qu’heureux de rejoindre la Principauté. Je suis impatient de commencer à travailler avec le groupe. L’Eurocup est une très belle compétition aussi et je sais que le championnat français est très disputé, avec beaucoup de joueurs athlétiques. Monaco est un club respecté en Europe. J’aime travailler dur chaque jour aux entraînements et je vais tenter d’apporter toute mon expérience à la Roca Team. »

Pivot de l'Étoile Rouge de Belgrade puis du Fenerbahçe en 2019/20, il a d'abord été discret en Turquie (4,6 points à 70% de réussite aux tirs et 2,5 rebonds pour 5,3 d'évaluation en 8 matchs en EuroLeague) avant d'être plus performant avec la formation serbe (11,1 points à 57,7% de réussite aux tirs et 6,2 rebonds pour 13,6 d'évaluation en 13 matchs en EuroLeague). Pour sa venue en France, le 22 novembre dernier, il a été fidèle à sa réputation en inscrivait 21 points et en captant 8 rebonds contre Lyon-Villeurbanne, à l'Astroballe.

Champion d'Europe junior 2005 avec la génération 1987 et un certain Miloš Teodosić, le natif de Belgrade - fort de 114 matchs d'EuroLeague - a débuté sa carrière au Žalgiris Kaunas, dès ses 18 ans. Il a ensuite parcouru l'Europe en jouant pour des clubs huppés sur la scène européenne tels que Malaga, le Bayern Munich, l'Anadolou Efes, le Fenerbahce et enfin l'Étoile Rouge Belgrade.

Lors de sa venue à l'Astroballe en novembre dernier, le Serbe avait plutôt été bon (photo : EuroLeague)