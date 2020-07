Le pivot Wesley Gordon complète l'effectif 2020/21 de Le Portel

JEEP ÉLITE

Crédit photo : Cretan Kings

L'ESSM Le Portel tient tout ses joueurs pour la saison 2020/21. C'est le pivot américain Wesley Gordon (2,06 m, 25 ans) qui complète le futur groupe d'Eric Girard.

Natif de Colorado Springs dans le Colorado, celui qui fêtera ses 26 ans ce mardi ne s'est pas exporté et a joué tout son cursus basket à domicile en rejoignant même la faculté du Colorado pour évoluer en NCAA entre 2012 et 2017. Responsabilisé durant quatre ans après une saison de redshirt en 2012/13, il a connu un rôle similaire (25 minutes par match en freshman, 24 minutes en senior) avec des statistiques régulières (6,6 points à 48,4% de réussite aux tirs, 6,7 rebonds et 1,6 contre en 26 minutes).

Passé professionnel en 2017, il a réalisé une belle première saison individuelle en Autriche (15,7 points à 64,4% de réussite aux tirs, 12,3 rebonds, 2,7 passes décisives et 1,9 contre en 35 minutes par match) avant de confirmer à Sopron en Hongrie en 2018/19 (15,5 points à 66,9%, 10,1 rebonds, 1,7 passe décisive et 2,1 contres en 32 minutes). Sur la saison écoulée, il a joué pour la première fois dans un championnat plus référencé en portant les couleurs du club crétois de Rethymno évoluant en première division grecque (8,1 points à 69,7%, 6,8 rebonds, 1,7 passe décisive et 1,3 contre en 23 minutes).

Un joueur de devoir

Ce pivot a fait l'object d'une présentation sur la page spécialisée MJBball Scouting à voir ci-dessous. Il est décrit comme un pivot sobre, au service du collectif grâce à son gros travail de l'ombre. Un profil défensif qu'Eric Girard a bien noté, lui qui note également ses belles capacités à servir ses coéquipiers pour un poste 5.

Il partagera donc la position avec Johan Passave-Ducteil et la raquette au sens plus large avec le Canadien MiKyle McIntosh et l'Américain Jamar Abrams, remplaçant médical de Cyrille Eliezer-Vanerot jusqu'à fin décembre.

Le Portel a désormais un effectif complet qui compte cinq joueurs formés localement sur ses neuf joueurs professionnels. Les deux jeunes Théo Magrit et Damien Nseke Ebele continueront à s'entraîner avec le groupe professionnel. Le club a programmé la reprise au 1er août prochain.

L'effectif 2020/21 de Le Portel :

Poste 1 : Benoit Mangin

1/2 : Mehdi Ngouama

2/1 : Michael Umeh

2/3 : Boris Dallo

3/4 : Mathieu Wojciechowski et Cyril Eliezer-Vanerot (à l'arrêt jusqu'à fin décembre)

4/3 : MiKyle McIntosh et Jamar Abrams (remplaçant médical de CEV jusqu'à fin décembre)

5 : Wesley Gordon et Johan Passave-Ducteil