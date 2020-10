Le Portel : Charles-Noé Abouo engagé comme pigiste médical de Michael Umeh

JEEP ÉLITE

Du côté de l'ESSM Le Portel, les mauvaises nouvelles se suivent et se ressemblent. C'est au tour de l'américain Michael Umeh d'être éloigné des parquets pour une durée qui n'a pas été communiquée par le club. Pour compenser cette absence, les dirigeants ont engagé Charles-Noé Abouo (1,96 m, 30 ans), qui accompagnait le club depuis quelques semaines déjà en qualité de partenaire d'entraînement.

Covid et blessures s'enchaînant, cette fois c'est Michael #Umeh qui est blessé au genou...

Sparring-partner depuis plusieurs semaines, Charles-Noé #Abouo est engagé en qualité de pigiste médical.

Il est déjà qualifié pour @LimogesCSP. pic.twitter.com/Oc1Crs8Axz — ESSM Le Portel (@ESSMbasket) October 1, 2020

Passé par Denain, Fos Provence (par deux fois) et Blois, l'international ivoirien a jusqu'à présent passé quatre saisons en LNB, toutes en Pro B. Lors du dernier exercice, avec les BYers, il tournait à 10,3 points à 40,1% de réussite aux tirs, 3,2 rebonds et 1,7 passe décisive pour 8,7 d'évaluation en 25 minutes. Le poste 3 va pouvoir découvrir le plus haut niveau français et ce, dès ce samedi 03 octobre, puisqu'il est d'ores et déjà engagé pour la rencontre sur le parquet du Limoges CSP.