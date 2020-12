Le Portel : Cyrille Eliezer-Vanerot sur le départ ?

Alors que l'ESSM Le Portel cherche des solutions pour conserver le poste 3/4 Jamar Abrams et l'intérieur Georgi Joseph, qui ont convaincu le staff de les conserver lors de leur pige médicale (en remplacement de Michael Umer et Wesley Gordon), le club pourrait finalement se séparer de Cyrille Elizier-Vanerot (2,03 m, 24 ans).

Arrêté durant l'intersaison à cause d'une embollie pulmonaire, l'ancien joueur de Levallois s'apprêtait à reprendre le basketball. Mais ce pourrait être ailleurs qu'à l'Étoile sportive Saint-Michel. Eric Girard s'en explique dans La Voix du Nord :

"Dans quel état va-t-il être sportivement et collectivement après dix mois d’arrêt ? Après autant de mois sans jouer, il ne fera pas des merveilles, il va lui falloir sans doute trois mois pour revenir à un vrai niveau. Cyrille est un garçon intelligent, il sait bien que quand on est sorti du haut niveau, un arrêt de trois mois est déjà compliqué, alors dix mois n’en parlons pas... On est en train de regarder la meilleure situation pour le club et les joueurs, on discute tranquillement, sans animosité."